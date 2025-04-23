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Флик назвал футболиста «Барселоны», который его удивил

Флик назвал футболиста «Барселоны», который его удивил
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об уровне выступлений защитника каталонцев Эрика Гарсии.

«Я удивлён уровнем Эрика Гарсии. Он может проявлять себя, играя на позиции правого защитника. Он очень важен для команды и на поле, и в раздевалке. Рад, что могу рассчитывать на него», — приводит слова Флика Barca Universal в соцсетях.

Гарсии 23 года, он является воспитанником «Барселоны» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне футболист провёл 37 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и записал на свой счёт две передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 15 млн.

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