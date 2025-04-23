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Александр Головин назвал главное изменение в характере после семи лет в Монако

Александр Головин назвал главное изменение в характере после семи лет в Монако
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Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о главном изменении своего характера, которое произошло за время карьеры в клубе французской Лиги 1.

— Как ты изменился за семь лет в Монако?
— Самое главное — стал общительнее. В остальном, как кажется, остался тем же, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр выступает за монегасков с лета 2018 года после перехода из ЦСКА. Сейчас Головину 28 лет. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за «Монако» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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