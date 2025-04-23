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Александр Головин: 11 лет в «Монако» — страшная цифра. Уже легенда клуба, наверное

Александр Головин: 11 лет в «Монако» — страшная цифра. Уже легенда клуба, наверное
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28-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об отношении к длинной карьере в клубе французской Лиги 1.

— Если ты отыграешь весь новый контракт до 2029 года — провёдешь в «Монако» 11 лет.
— Уже страшная цифра, да.

— Как живёшь с этим осознанием?
— Стараюсь об этом не думать. Да, уже долго тут играю — семь лет кажутся уже очень большим сроком. Семь лет… Уже легенда клуба, наверное. Хотя самому себя легендой тяжело назвать — слишком серьёзное звание. Староста клуба подходит больше (смеётся), — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин находится в «Монако» с лета 2018 года, когда он подписал контракт после перехода из ЦСКА. За время карьеры во Франции российский футболист принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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