Александр Головин раскрыл причину большого количества своих травм в нынешнем сезоне

28-летний атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о причинах своих частых травм в сезоне-2024/2025.

— Ты наконец-то вернулся после травм. Что с тобой было?

— Была проблема с лодыжкой. Я подвернул голеностоп ещё в августе, порвал связки. Потом вернулся после травмы, чувствовал себя нормально. Но несколько игр подряд получал удар по этой ноге, появилась контузия сустава. И это не проходило несколько месяцев. Мне ставили уколы, я играл на них. Сейчас боль после ударов до сих пор появляется, но сразу уходит. А недавно я ещё дёрнул приводящую мышцу. Так бывает — очень тяжёлый сезон в этом плане. Я думаю, даже самый тяжёлый за всю карьеру. Если взять профессионализм, то я в этом сезоне ещё въедливее, чем в прошлом. Я уделял много внимания восстановлению, много занимался отдельно, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в текущем сезоне россиянин сыграл за «Монако» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Из-за травм и восстановительного процесса Головин пропустил 11 матчей Лиги 1, одну встречу Лиги чемпионов и две игры Кубка Франции нынешнего сезона.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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