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«Снимаю шляпу». Луис Энрике отреагировал на покорение «ПСЖ» редчайшего рекорда «Милана»

«Снимаю шляпу». Луис Энрике отреагировал на покорение «ПСЖ» редчайшего рекорда «Милана»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о покорении парижанами рекорда «Милана» по длительности беспроигрышной серии в выездных встречах в истории топ-5 лиг Европы. Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл в гостях вничью с «Нантом» (1:1).

Франция — Лига 1 . 29-й тур
22 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Витинья – 33'     1:1 Дуглас – 83'    

«Превзойти рекорд, установленный «Миланом», — это действительно знаменательное событие, и это восхитительно. Эта серия началась ещё при Кристофе Галтье, предыдущем тренере «ПСЖ», и я выражаю ему своё уважение, снимаю шляпу перед ним. Всё выглядит прекрасно, за исключением сегодняшнего результата — мы стремились к победе», — приводит Энрике издание L'Équipe.

Отметим, что в 39 гостевых матчах французский гранд одержал 30 побед и девять раз сыграл вничью. «Милан» установил свой рекорд в 38 матчей в 1993 году.

После 30 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 78 очков и занимает первое место, досрочно став чемпионом.

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