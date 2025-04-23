Александр Головин объяснил, в чём Калтан лучше Монако

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, какие моменты привлекают и расстраивают его в родном Калтане.

— Понятно, что Калтан для тебя – это дом. Но чем он, кроме этого, лучше Монако?

— Простоты больше. В Монако люди 80% на крутых машинах, понтах, все блестят. В Калтане понятно, что другой мир. Мне нравится ездить в Сибирь, я катаюсь в Новосибирск на машине, на Алтай всегда в горы езжу. Для меня это лучший отдых вообще. Глобально там всё есть, там воздух другой, я даже сплю там по-другому.

— Что тебя в Калтане расстраивает, помимо отношения к футболу?

— В основном — футбол. Когда я был мелким, я столько видел классных игроков в Сибири… Мне казалось, что там каждый второй талант, который должен куда-то пробиться. Но они все пропали, потому что о них никто не узнал, их никто не видел никогда. Мне повезло, а остальным нет. Когда тебе становится 16-17 лет в такой ситуации, начинаешь заниматься другим, чтобы зарабатывать. Одно дело играть в московских академиях, а другое – в Сибири. Из-за этого мне грустно. Даже турниров для детей стало очень мало, — рассказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Головиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

Видео: Головин в отпуске играет в Калтане за местную команду