Александр Головин впервые высказался об отказе украинского вратаря Трубина пожать ему руку

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал эпизод неуважительного отношения со стороны украинского вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина.

— У тебя в этой Лиге чемпионов был момент с Трубиным, где он дважды не пожал тебе руку. Какие были мысли в голове в эти моменты?

— В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать.

Перед вторым же матчем я подумал: «Ну мало ли, может, человек всё-таки захочет руку пожать». Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил – я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет – значит не хочет. Никаких проблем, — рассказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Головиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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