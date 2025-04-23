«В России такого меньше». Головин — о разнице адаптации в клубах РПЛ и в Европе

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о своём участии в адаптации новичков монегасков.

— Ты хранишь какие-то традиции? Первым помогаешь новичкам адаптироваться и так далее.

— Да у нас коллектив очень гибкий. Новичок всегда найдёт, с кем поговорить – языков очень много. Это только если россиянин придёт – вариантов, кроме меня, не будет. У нас все дружелюбные, в Европе больше все склонны помогать новеньким. В России же такого меньше: там новичкам нужно больше времени, чтобы влиться, — рассказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года.

Полностью интервью с Александром Головиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10