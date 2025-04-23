Александр Мостовой прокомментировал перспективы «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об участии московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» я ещё не сбрасываю со счетов, хоть и отрыв пять очков от «Краснодара», который тоже может где-то оступиться. Сейчас у «Спартака» ключевая игра будет против ЦСКА. Если какая-то из этих двух команд проиграет, то тогда можно её, скорее всего, со счетов в борьбе за чемпионство убирать. До зимней паузы шансов у «Спартака» было больше, а сейчас есть потеря очков. Но мы верим, ждём и надеемся», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 50 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками.

Как появился «Спартак»: