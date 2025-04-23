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«Интер» — «Милан»: во сколько начало матча Кубка Италии, где смотреть трансляцию

«Интер» — «Милан»: во сколько начало матча Кубка Италии, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии встретятся «Интер» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Милана» на 47-й минуте отличился нападающий Тэмми Абрахам. Ему ассистировал Юссуф Фофана. На 67-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу забил ответный мяч «Интера» с передачи Хоакина Корреа.

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