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«Реал» увеличит зарплату Винисиусу по новому контракту — Моретто

«Реал» увеличит зарплату Винисиусу по новому контракту — Моретто
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Мадридский «Реал» увеличит зарплату нападающему Винисиусу Жуниору по новому соглашению, которое бразилец подпишет с клубом. Об этом сообщил журналист Маттео Моретто в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом». Сделка близка к завершению. До подписания осталось всего несколько деталей. Контракт будет продлён, и клуб увеличит зарплату бразильца», — написал Моретто.

В текущем сезоне испанской Примеры 24-летний Винисиус Жуниор провёл 26 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять результативных передач. Также на его счету 12 игр, восемь голов и три результативные передачи в Лиге чемпионов. Срок действующего контракта нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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