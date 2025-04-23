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Стало известно, на какой срок Винисиус продлит контракт с «Реалом»

Стало известно, на какой срок Винисиус продлит контракт с «Реалом»
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор находится на грани продления контракта с клубом до 2029 года с опцией продления ещё на 12 месяцев. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X со ссылкой на издание La Ser.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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