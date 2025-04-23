Быстров — о Гарсии: «Спартак» заплатил за него большие бабки, Станковичу надо его ставить

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о новичке московского «Спартака» Ливае Гарсии.

«Ливай ленивый слишком. За него заплатили большие бабки, и тренер стал заложником ситуации. Ему нужно его ставить. Он пять игр себя не проявляет, но всё время оказывается в составе только потому, что он столько стоит. Если бы он стоил три копейки, его бы не поставили после второй игры.

Ему мячи дают? Дают. Но он не обостряет. Он впереди никакой. Значит, «Спартак» всё устраивает, что у них правый нападающий хреновничает. Тренер же это тоже должен видеть. Может, он верит в него так сильно. Он, может, сейчас забьёт в пяти матчах подряд чемпионата. Ошибся с ним Станкович или нет, мы сможем увидеть только в конце чемпионата», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, футбол!»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Ливай Гарсия провёл семь матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.