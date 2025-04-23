Глушаков — о победе «Динамо» Мх над «Спартаком»: сразу носик подзадирают ребята

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о реакции игроков махачкалинского «Динамо» на победу над красно-белыми в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Глушаков отметил, что футболисты «Динамо» «подзадирали носы».

«Когда ты играешь в «Спартаке» или в каком-нибудь «Зените», то после победы ты играешь спокойно, как по накатанной. А когда ты играешь в команде поменьше, конечно, сразу позитивное настроение, а ещё тебе двойные-тройные премиальные дают, и сразу носик подзадирают ребята», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

Напомним, игра между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 11 апреля и завершилась победой махачкалинской команды со счётом 2:1.