Глушаков — о победе «Динамо» Мх над «Спартаком»: сразу носик подзадирают ребята
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о реакции игроков махачкалинского «Динамо» на победу над красно-белыми в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Глушаков отметил, что футболисты «Динамо» «подзадирали носы».
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Когда ты играешь в «Спартаке» или в каком-нибудь «Зените», то после победы ты играешь спокойно, как по накатанной. А когда ты играешь в команде поменьше, конечно, сразу позитивное настроение, а ещё тебе двойные-тройные премиальные дают, и сразу носик подзадирают ребята», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»
Напомним, игра между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 11 апреля и завершилась победой махачкалинской команды со счётом 2:1.
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