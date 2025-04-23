«Судьи убивают друг друга». Глушаков — о работе VAR с пенальти на Дзюбе в 25-м туре РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче 25-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном». Главный судья матча Алексей Сухой назначил пенальти за нарушение на нападающем Артёме Дзюбе после помощи VAR. «Спартак» выиграл со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
«Меня удивляет, когда судьи сидят перед игрой вместе: переодеваются, разговаривают, общаются. После игры выпивают, отдыхают, в семинарах участвуют. А потом на VAR в спорных эпизодах подставы делают. Они убивают друг друга», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!»
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