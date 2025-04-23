«Судьи убивают друг друга». Глушаков — о работе VAR с пенальти на Дзюбе в 25-м туре РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче 25-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном». Главный судья матча Алексей Сухой назначил пенальти за нарушение на нападающем Артёме Дзюбе после помощи VAR. «Спартак» выиграл со счётом 3:2.

«Меня удивляет, когда судьи сидят перед игрой вместе: переодеваются, разговаривают, общаются. После игры выпивают, отдыхают, в семинарах участвуют. А потом на VAR в спорных эпизодах подставы делают. Они убивают друг друга», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!»