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Глушаков — о Ливае Гарсии в «Спартаке»: мы же не в борьбе, а в футболе

Глушаков — о Ливае Гарсии в «Спартаке»: мы же не в борьбе, а в футболе
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о нападающем красно-белых Ливае Гарсии. Футболист присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Не судите о нападающем только по единоборствам. Мы же не в борьбе, а в футболе. Он должен забивать, должен цепляться за мячи, сохранять их, быть эффективным для команды», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

В нынешнем сезоне Гарсия провёл за «Спартак» девять матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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