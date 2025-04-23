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Денис Глушаков рассказал, что ещё не получил зарплату за игру в «Химках»

Денис Глушаков рассказал, что ещё не получил зарплату за игру в «Химках»
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Бывший футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, что клуб не рассчитался с ним после его ухода. Ранее сообщалось, что в клубе существуют долги по зарплатам. После встречи президента РПЛ Александра Алаева с игроками, которые бойкотировали тренировки, были выплачены долги за декабрь 2024 года.

«Выплатили зарплату за декабрь. Мне ничего из этих денег не досталось. Жду», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!»

38-летний Денис Глушаков вернулся в «Химки» в конце июня 2024-го, ранее он был игроком красно-чёрных с октября 2020-го по январь 2023-го. 1 февраля 2025 года клуб объявил об уходе футболиста.

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