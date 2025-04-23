Глушаков: не было, чтобы Садыгов кидал кого-то в «Химках», он все долги закроет

Бывший футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о ситуации с долгами в клубе по зарплате. Ранее сообщалось, что игроки бойкотировали тренировки перед матчем 25-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). После встречи президента РПЛ Александра Алаева с футболистами были выплачены долги за декабрь 2024 года.

«Такого не было, чтобы Туфан Садыгов кидал кого-то в клубе, он всегда отдавал долги. Но он попал в такую ситуацию, когда всё навалилось, вот и всё. Все счета заблокированы. Когда их разблокируют, я не знаю, есть у него желание остаться в «Химках». Так он все долги закроет», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!»