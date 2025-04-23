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Александр Головин рассказал о происходящем «беспределе в плане футбола» в Сибири

Александр Головин рассказал о происходящем «беспределе в плане футбола» в Сибири
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о происходящем «футбольном беспределе» в Сибири, откуда он родом.

— В интервью Нобелю ты говорил, что тебе грустно видеть, как футбольное поле в Калтане, появившееся за счёт средств с твоих солидарных выплат, становится хуже с каждым годом. Эту проблему не решить?
— Мне кажется – нет. Не решить. Там всё очень запущено. Кому следить? Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут – всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придёт. Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем всё равно, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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