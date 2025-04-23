«Зачем он нужен?» Кузнецов — о Ливае Гарсии в «Спартаке»

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о нападающем красно-белых Ливае Гарсии. Футболист присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Если ему дают играть и ставят в состав, давая адаптироваться, он же должен за это время что-то создать? Если он играет постоянно, он же должен отдать, забить, обострить. А если у него ничего этого нет, то какой смысл? Зачем он нужен?» — сказал Кузнецов в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

В нынешнем сезоне Гарсия провёл за «Спартак» девять матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.