«Лучшего момента и быть не могло». Игрок «Ман Сити» Нунес — о первом голе в АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес высказался о первом голе в чемпионате Англии. Нунес забил победный мяч в матче 34-го тура с «Астон Виллой» (2:1) на 90+4-й минуте.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Б. Силва – 7' 1:1 Рашфорд – 18' 2:1 Нунес – 90+4'
«Это было очень важно. Момент был выбран идеально! Лучшего момента и быть не могло. Да, это было потрясающе.
Я имею в виду, что это была очень тяжёлая игра и очень сильный соперник. Мы вышли с настроем, что нам нужна победа в этой игре, и именно это произошло. В конце сезона мы увидим, насколько значимой она будет. Каждые три очка сейчас будут очень важны. Мы будем выходить на каждую игру ради трёх очков», — приводит слова Нунеса официальный сайт «Манчестер Сити».
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