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Быстров — о ситуации в «Химках»: это реальный цирк, кто это допустил?

Быстров — о ситуации в «Химках»: это реальный цирк, кто это допустил?
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о ситуации с бойкотом в «Химках». Клуб несколько месяцев не платил зарплаты, после чего игроки устроили бойкот тренировок и могли сорвать матч с «Зенитом». Однако в расположение «Химок» приехал президент РПЛ Александр Алаев, который убедил игроков вернуться к тренировочному процессу и матчам.

«В нашем чемпионате это не единичный случай, то что руководитель приезжает на базу и уговаривает команду выйти на поле вместо дубля, чтобы соблюсти спортивный принцип. Это реальный цирк. До этого случаи были с «Амкаром», «Тосно», «Тамбовом». Никто не понёс никакого наказания и сейчас никто не понесёт. Кто это допустил? Вы что, не знали, что так может сложиться?» — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!»

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