Игорь Корнеев обозначил интригу матча 26-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов»
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов». Игра состоится 27 апреля и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Начало — в 14:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Оренбурга» это одна из игр, где они могут попытаться выйти из зоны дискомфорта. А «Крылья», если выиграют, достаточно далеко убегают вверх, чтобы решить свои вопросы», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, имея в активе 17 очков.
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