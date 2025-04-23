Игорь Корнеев обозначил интригу матча 26-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов». Игра состоится 27 апреля и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Начало — в 14:00 мск.

«У «Оренбурга» это одна из игр, где они могут попытаться выйти из зоны дискомфорта. А «Крылья», если выиграют, достаточно далеко убегают вверх, чтобы решить свои вопросы», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, имея в активе 17 очков.