Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев обозначил интригу матча 26-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов»

Игорь Корнеев обозначил интригу матча 26-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов»
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов». Игра состоится 27 апреля и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Начало — в 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Оренбурга» это одна из игр, где они могут попытаться выйти из зоны дискомфорта. А «Крылья», если выиграют, достаточно далеко убегают вверх, чтобы решить свои вопросы», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, имея в активе 17 очков.

Материалы по теме
Корнеев: не могу сказать, что «Химки» уволили топового тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android