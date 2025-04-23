На стадионе португальского клуба на неделю отключили электричество из-за долгов
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Поставщик электроэнергии решил отключить электричество на стадионе «Беса Секулу XXI» в Порту (Португалия) из-за долгов «Боавишты». Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на A Bola.
Отмечается, что электричества на стадионе не было неделю. Футболистам пришлось тренироваться в Эшморише, в 30 км южнее. Это поставило под угрозу организацию матча 31-го тура чемпионата Португалии со «Спортингом», который запланирован на 27 апреля. Ситуация нормализовалась во вторник, 22 апреля, после того, как долг был выплачен.
«Боавишта» занимает 17-е место в турнирной таблице португальской Примейры. Команда набрала 21 очко за 30 матчей.
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