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Защитник «Динамо» Махачкала Ян Джапо успешно прооперирован в Германии

Защитник «Динамо» Махачкала Ян Джапо успешно прооперирован в Германии
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Защитника махачкалинского «Динамо» Яна Джапо успешно прооперировали в одной из клиник Германии. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Сейчас Ян находится дома – в Словении, где его ждёт несколько недель восстановления, а потом – длительная реабилитация. Давайте вместе пожелаем нашему футболисту сил и терпения», — написано в сообщении.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Ян Джапо провёл 16 матчей, в которых отметился одним голом. Футболист получил травму в матче 23-го тура РПЛ с «Химками» (4:1) 6 апреля. У словенца был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

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