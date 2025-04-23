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Александр Головин объяснил, почему не ставит перед собой цель уйти из «Монако»

Александр Головин объяснил, почему не ставит перед собой цель уйти из «Монако»
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Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему не ставит перед собой цель уйти из французского клуба.

— Знаешь свою стоимость на Transfermarkt?
— Не-а.

— € 25 млн.
— Ага. Ну я не знаю, я не разбираюсь, ха-ха. Иногда странных игроков каких-то за € 70 млн покупают. Поэтому не так важно.

— Ты устал, что тебя российские болельщики постоянно чуть ли не выгоняют из «Монако» в другой клуб из топ пяти чемпионатов?
— Да я уже привык. Постоянно кто-то будет что-то говорить. В «Монако» я чувствую себя комфортно. Мы участвуем в Лиге чемпионов, надеюсь, и в следующем сезоне тоже будем. Мы обыгрывали «Барселону», «Астон Виллу» дома, а они в четвертьфинале. Поэтому, как по мне, «Монако» способен при удаче доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Я уже играю в топ-команде.

— Ты и не ставишь перед собой целью обязательно отсюда уехать в какой-то топ?
— Я никогда и не воспринимал «Монако» в качестве трамплина. Мне некомфортно так думать. Я в этой команде, значит, должен полностью отдаваться. В однозначно топ-команду поеду, остальное — надо обсуждать и думать, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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