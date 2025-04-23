Абрамович расскажет о продаже «Челси» в книге, он дал первое интервью за четыре года

Бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович расскажет о продаже клуба в новой книге, которая выйдет этим летом, он дал своё первое интервью за четыре года. Об этом сообщил ВВС.

58-летний российский предприниматель Роман Абрамович, который по-прежнему находится под санкциями правительства Великобритании, дал интервью, состоящее из двух частей, о продаже «Челси» за £ 2,5 млрд в 2022 году американскому консорциуму Todd Boehly и Clearlake Capital. Интервью состоялись в Абу-Даби (ОАЭ) в январе и в Стамбуле (Турция) в прошлом году. До этого последнее интервью Абрамовича было дано журналу Forbes в марте 2021 года.

Книга под названием «Под санкциями: Внутренняя история продажи футбольного клуба «Челси» написана Ником Пьюруолом.