Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абрамович расскажет о продаже «Челси» в книге, он дал первое интервью за четыре года

Абрамович расскажет о продаже «Челси» в книге, он дал первое интервью за четыре года
Комментарии

Бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович расскажет о продаже клуба в новой книге, которая выйдет этим летом, он дал своё первое интервью за четыре года. Об этом сообщил ВВС.

58-летний российский предприниматель Роман Абрамович, который по-прежнему находится под санкциями правительства Великобритании, дал интервью, состоящее из двух частей, о продаже «Челси» за £ 2,5 млрд в 2022 году американскому консорциуму Todd Boehly и Clearlake Capital. Интервью состоялись в Абу-Даби (ОАЭ) в январе и в Стамбуле (Турция) в прошлом году. До этого последнее интервью Абрамовича было дано журналу Forbes в марте 2021 года.

Книга под названием «Под санкциями: Внутренняя история продажи футбольного клуба «Челси» написана Ником Пьюруолом.

Материалы по теме
Эти летние трансферы уже состоялись. «Бавария» бесплатно взяла топа, «Челси» активнее всех
Эти летние трансферы уже состоялись. «Бавария» бесплатно взяла топа, «Челси» активнее всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android