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«Включи мужика, покажи яйца». Быстров — судьям после пенальти Дзюбы «Спартаку»

«Включи мужика, покажи яйца». Быстров — судьям после пенальти Дзюбы «Спартаку»
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров критически оценил работу судейской бригады матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Акроном» (3:2). Главным арбитром встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Когда нога наверху — это не опорная нога. Когда по ней бьют и ты падаешь, судьи же должны понимать, что когда бьют по опорной — ты падаешь, когда бьют не по опорной, то это просто больно и ты не падаешь. Дзюба упал — это была его хитрость. Но если судья пошёл смотреть VAR, то свисти уже фол на Умярове, которого до этого Дзюба разворачивал. Первоначально фолил Дзюба. Я не за пенальти Дзюбы и не за фол на Умярове, для меня это левак и там и там. Надо было продолжать игру.

Когда на VAR позвали, он же видит, что удар есть, но не разбирается — достаточный или недостаточный для пенальти. Ему говорят сверху — мы же видели фол. Он сам недовольный решением был. Судья, включи мужика, покажи, что у тебя есть яйца. Левников на VAR — опытный судья, в поле судит молодой. Ну позови его, дай намёк, что это не фол. А он в тёплой ванне сигаретку взял и говорит — разбирайся сам, тебе виднее на поле», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

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