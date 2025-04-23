Комиссия РФС оштрафовала шестерых футбольных агентов

Во вторник, 22 апреля, состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза (РФС) по работе с футбольными агентами. На нём были приняты решения о применении санкций в отношении субъектов футбола, нарушивших порядок и сроки предоставления сведений о выплатах за 2024 год.

«В соответствии со статьёй 13 регламента РФС по деятельности футбольных агентов за нарушение подпункта «н» пункта 2 статьи 7 «Права и обязанности футбольного агента», выразившееся в несвоевременном предоставлении документа, подтверждающего годовой доход от агентской деятельности за предшествующий календарный год, к лицензированным футбольным агентам ФИФА Грибкову Е.А., Депеляну Н.С., Сафонову Д.Э., Туняну Р.К. применена спортивная санкция – предупреждение.

За предоставление документа, подтверждающего годовой доход от агентской деятельности за предшествующий календарный год, после повторного запроса комиссии к лицензированным футбольным агентам ФИФА Картузову М.Ю., Маркелову А.В., Семенюку Н.А., Бабырю А.О., Арчегову М.К. применена спортивная санкция в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

За непредоставление документа, подтверждающего годовой доход от агентской деятельности за предшествующий календарный год, в отношении лицензированного футбольного агента ФИФА Рахматуллиной Е.С. применена спортивная санкция в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.