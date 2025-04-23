Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: если «Зениту» надо лишиться шансов на чемпионство, Соболева надо выпускать чаще

Быстров: если «Зениту» надо лишиться шансов на чемпионство, Соболева надо выпускать чаще
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева за игру в матче 25-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«Химки», молодцы, красавцы. У «Зенита» нет никаких проблем, владели инициативой, и тут выходит Сашка Соболев. Он в первом же моменте борется за мяч, к своей штрафной бежит, теряет его, и как раз Вера получает этот мяч и выскакивает один на один. Я не знаю, сколько раз ещё человека надо выпустить, чтобы он обострил игру у своих ворот, при этом у чужих он не обостряет. Если надо лишиться шансов на чемпионство, это надо делать чаще. Вот например я — тренер, только за этот один момент я не знаю, что надо было бы с ним сделать.

Когда Соболева брали в «Зенит», то рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в «Контр страйк». Начни тренироваться отдельно. Отстранись от всего. Начни бегать. Как можно выходить на 15 минут, а у него сил нет. Как можно забить, когда Глушенков обыгрывает в центре, отдаёт во фланг, а Соболев стоит и не бежит. Такие даже в бане не нужны, которым сложно два шага лишних сделать», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

«Зенит» после 25 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Материалы по теме
«Включи мужика, покажи яйца». Быстров — судьям после пенальти Дзюбы «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android