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Владимир Быстров назвал топ-клуб РПЛ, в который не стоит переходить Лечи Садулаеву

Владимир Быстров назвал топ-клуб РПЛ, в который не стоит переходить Лечи Садулаеву
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров назвал топ-клуб РПЛ, в который не стоит переходить вингеру «Ахмата» Лечи Садулаеву. Эксперт считает, что футболист не пригодился бы «Зениту», где на атакующих позициях уже есть множество качественных исполнителей.

«Лечи Садулаев пригодился бы любому клубу первой пятёрки, кроме «Зенита». Глушенков и Мостовой на этих позициях есть. Когда идёшь в такой клуб, как «Зенит», и у тебя нет стержня, то должен понимать, что будешь сидеть. Нормальный футболист, который приходит на это место, должен биться и доказывать с иностранцами в том числе», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

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