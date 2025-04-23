Главный тренер «Динамо» Личка: последний матч сезона играем с «Краснодаром» — будет жара

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» занимает пятое место, заработав 46 очков. На первой строчке находится «Краснодар» (55).

«Год назад у нас тоже было отставание в семь-девять очков в концовке сезона от лидера. Впереди матчи с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». Понимаю, что «Краснодар» сейчас хорошо играет и забирает свои очки. Если ты хочешь выигрывать титул, нужно выигрывать все оставшиеся пять матчей. Лидеры тоже могут потерять очки. Последний матч сезона мы играем с «Краснодаром» — будет жара», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.