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«Акинфеев спрашивал: ты всё ещё здесь?» Головин вспомнил, как переходил из ЦСКА в «Монако»

«Акинфеев спрашивал: ты всё ещё здесь?» Головин вспомнил, как переходил из ЦСКА в «Монако»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился воспоминаниями о своём переходе во французский клуб из ПФК ЦСКА.

— Как сейчас вспоминаешь момент, когда ты сидел в Новогорске во время чемпионата мира и выбирал между «Челси», «Ювентусом» и «Монако»?
— Я сам точно не знал, как правильно поступить. Думаю, я и сейчас не знаю. Тогда мне было очень мало лет, я точно не понимал всего до конца. Со многими советовался, многих слушал. Ко всем трём вариантам я относился позитивно. Многие мне говорили, что, что бы я ни выбрал, карьера моя сильно не изменится, не испортится. Надо было сделать выбор – я его сделал.

— Действительно с того твоего трансфера ЦСКА закрыл долги перед игроками?
— Да, была такая история (смеётся). Были задержки по премиальным, все ещё шутили. Акинфеев постоянно спрашивал: «Ты всё ещё здесь?» Дзага тоже так шутил, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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