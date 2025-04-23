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«Атлетико» Мадрид ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе Ромеро — Скира

«Атлетико» Мадрид ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе Ромеро — Скира
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Испанский «Атлетико» Мадрид заинтересован в трансфере защитника Кристиана Ромеро из английского «Тоттенхэма». Клубы начали переговоры о переходе. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Атлетико» Мадрид пытается подписать Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма». Начались переговоры. Центральный защитник уже сообщил о своей готовности присоединиться к «Атлетико» с контрактом до 2030 года», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Англии 26-летний Кристиан Ромеро провёл 18 матчей, в которых отметился одни забитым мячом. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы.

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