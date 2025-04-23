Глава Ла Лиги Тебас: в АПЛ деньги тратятся впустую, самая эффективная лига у нас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат Испании по футболу является самой эффективной лигой с точки зрения инвестиций в спорт. При этом функционер привёл в пример АПЛ и итальянскую Серию А.

«В АПЛ деньги тратятся впустую, мы — самая эффективная лига с точки зрения инвестиций в спорт. Италия вкладывает немало в свой чемпионат, но её игроки не сильно ценятся на трансферном рынке. Мы должны стремиться к экономической эффективности и целостности лиги.

У нас клубы вкладывают больше всего в развитие чемпионата. Та форма производительности, что есть сейчас, наиболее актуальна», — приводит слова Тебаса известное испанское онлайн-издание AS.