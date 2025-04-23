Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги Тебас: в АПЛ деньги тратятся впустую, самая эффективная лига у нас

Глава Ла Лиги Тебас: в АПЛ деньги тратятся впустую, самая эффективная лига у нас
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат Испании по футболу является самой эффективной лигой с точки зрения инвестиций в спорт. При этом функционер привёл в пример АПЛ и итальянскую Серию А.

«В АПЛ деньги тратятся впустую, мы — самая эффективная лига с точки зрения инвестиций в спорт. Италия вкладывает немало в свой чемпионат, но её игроки не сильно ценятся на трансферном рынке. Мы должны стремиться к экономической эффективности и целостности лиги.

У нас клубы вкладывают больше всего в развитие чемпионата. Та форма производительности, что есть сейчас, наиболее актуальна», — приводит слова Тебаса известное испанское онлайн-издание AS.

Материалы по теме
«Почему не жалуется на УЕФА?» Тебас ответил Флику, раскритиковавшему Ла Лигу за календарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android