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«Станет амбассадором Ла Лиги». Славиша Йоканович — об Арсене Захаряне

«Станет амбассадором Ла Лиги». Славиша Йоканович — об Арсене Захаряне
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Ранее в СМИ сообщалось, что Захарян досрочно завершил сезон из‑за рецидива травмы и восстановится лишь к началу предсезонных сборов клуба.

«Арсен всё ещё молодой парень. Хочется верить, что у него в Испании всё будет хорошо. Я сам приехал в Ла Лигу, когда мне было уже 25, и отыграл там восемь лет. Сейчас я амбассадор лиги. Верю, Арсен тоже может им стать в будущем. У Захаряна ещё много времени, нужно постепенно, шаг за шагом идти вперёд. Футбольная карьера длится не год и не пару месяцев. Верю в Захаряна», — приводит слова Йокановича Sport24.

В текущем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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