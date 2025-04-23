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Мойзес: в дерби со «Спартаком» эмоции зашкаливают — ЦСКА должен их контролировать

Мойзес: в дерби со «Спартаком» эмоции зашкаливают — ЦСКА должен их контролировать
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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался об эмоциях в дерби в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понятно, что в предыдущих дерби были определённые эмоциональные события, но это история. В этот раз эмоции тоже будут зашкаливать — это «класико». Но мы должны контролировать свои эмоции, ведь болельщики придут увидеть красивый футбол. Надо держать себя в рамках приличия», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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