Мойзес: в дерби со «Спартаком» эмоции зашкаливают — ЦСКА должен их контролировать

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался об эмоциях в дерби в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Понятно, что в предыдущих дерби были определённые эмоциональные события, но это история. В этот раз эмоции тоже будут зашкаливать — это «класико». Но мы должны контролировать свои эмоции, ведь болельщики придут увидеть красивый футбол. Надо держать себя в рамках приличия», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.