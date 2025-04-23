Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Дерби — отдельный матч, из ряда вон выходящий. Будет очень сложный поединок. В нашем случае речь идёт о финале с учётом турнирного положения обеих команд, важности этого матча. Команда воспринимает эту игру как суперважную, как будто это суперфинал. Мы будем качественно готовиться и подойдём к матчу со «Спартаком» во всеоружии», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.