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Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком»
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Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби — отдельный матч, из ряда вон выходящий. Будет очень сложный поединок. В нашем случае речь идёт о финале с учётом турнирного положения обеих команд, важности этого матча. Команда воспринимает эту игру как суперважную, как будто это суперфинал. Мы будем качественно готовиться и подойдём к матчу со «Спартаком» во всеоружии», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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