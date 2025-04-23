Защитник ЦСКА Мойзес: прошлые матчи со «Спартаком» — уже история и перевёрнутая страница
Поделиться
Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о прошлых встречах со столичным «Спартаком» в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Какие-то игроки, участвовавшие в предыдущих дерби, ещё в команде, кого-то уже нет. Прошлые матчи со «Спартаком» — это история и перевёрнутая страница. В этот раз болельщики вправе ожидать хорошей игры, и я жду победы. Мы сделаем всё для этого», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Комментарии
- 23 апреля 2025
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:35
-
12:26
-
12:15
-
12:13
-
12:12
-
12:08
-
12:08
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:51
-
11:40
-
11:36
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:57
-
10:42
-
10:42
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:05
-
10:04
-
10:02
-
09:49
-
09:44