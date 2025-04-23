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Защитник ЦСКА Мойзес: прошлые матчи со «Спартаком» — уже история и перевёрнутая страница

Защитник ЦСКА Мойзес: прошлые матчи со «Спартаком» — уже история и перевёрнутая страница
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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о прошлых встречах со столичным «Спартаком» в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какие-то игроки, участвовавшие в предыдущих дерби, ещё в команде, кого-то уже нет. Прошлые матчи со «Спартаком» — это история и перевёрнутая страница. В этот раз болельщики вправе ожидать хорошей игры, и я жду победы. Мы сделаем всё для этого», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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