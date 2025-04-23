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Александр Головин: не хочу после карьеры жить в Монако — хочу в России

Александр Головин: не хочу после карьеры жить в Монако — хочу в России
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, где хочет закончить профессиональную карьеру футболиста.

– Я хочу поиграть в России ещё, закончить там карьеру. Я не знаю, когда я этого захочу, через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но я не хочу после карьеры жить здесь. Хочу жить в России, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин находится в «Монако» с лета 2018 года, когда он подписал контракт после перехода из ЦСКА. За время карьеры во Франции российский футболист принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

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