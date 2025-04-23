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Главный тренер ЦСКА Николич оценил игру команды перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Николич оценил игру команды перед матчем со «Спартаком»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру своей команды перед центральным матчем 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра со «Спартаком» — самое большое дерби в стране, исторический матч. Самая важная, принципиальная игра. Уже настраиваемся на неё сразу после последнего матча с «Крыльями». В последних 12 официальных матчах чемпионата и Кубка у нас восемь побед и четыре ничьих. Можно и лучше, но, когда смотришь на такой отрезок, смотрится неплохо.

Перед нами очень тяжёлый отрезок сезона. Сейчас «Спартак», потом «Зенит» и «Ахмат». Затем «Локомотив»: дерби, дерби, дерби», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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