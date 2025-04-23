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Главный тренер ЦСКА Николич: люблю свою команду

Главный тренер ЦСКА Николич: люблю свою команду
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о составе команды.

«Я люблю свою команду, а на вопрос, доволен ли я ростером футболистов, я отвечаю в конце трансферного окна», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 48 очков за 25 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 55 очков. В ближайшем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» на выезде в субботу, 26 апреля. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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