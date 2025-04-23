Главный тренер ЦСКА Николич признался, что был зол после ничьей с «Крыльями Советов»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич признался, что был зол после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», который завершился вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69' 1:1 Сергеев – 74'
«После игры с «Крыльями» я был очень злой. Каждый имеет право обсуждать по-своему. Но ничего особенного, это уже история. Надо решать новые задачи», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Игра между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоялась в прошлое воскресенье, 20 апреля. Встречу принимал стадион «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра раздался в 19:30 по московскому времени.
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