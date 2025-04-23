Главный тренер ЦСКА Николич признался, что был зол после ничьей с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич признался, что был зол после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», который завершился вничью со счётом 1:1.

«После игры с «Крыльями» я был очень злой. Каждый имеет право обсуждать по-своему. Но ничего особенного, это уже история. Надо решать новые задачи», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игра между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоялась в прошлое воскресенье, 20 апреля. Встречу принимал стадион «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра раздался в 19:30 по московскому времени.