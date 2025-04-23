Главный тренер ЦСКА Николич ответил, сможет ли Дивеев сыграть в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о возможности защитника Игоря Дивеева сыграть в матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Рассчитываем на Дивеева в матче со «Спартаком», как и на всех футболистов. Игорь, Мойзес и Пьянич не играли с «Крыльями», а они с Акинфеевым — лидеры команды. Их не хватало, но к дерби они будут готовы», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

25-летний Игорь Дивеев не выходил на поле в двух последних матчах чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1) и «Оренбургом» (2:0).