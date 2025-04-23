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Главный тренер ЦСКА Николич ответил, сможет ли Дивеев сыграть в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Николич ответил, сможет ли Дивеев сыграть в матче со «Спартаком»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о возможности защитника Игоря Дивеева сыграть в матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рассчитываем на Дивеева в матче со «Спартаком», как и на всех футболистов. Игорь, Мойзес и Пьянич не играли с «Крыльями», а они с Акинфеевым — лидеры команды. Их не хватало, но к дерби они будут готовы», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

25-летний Игорь Дивеев не выходил на поле в двух последних матчах чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1) и «Оренбургом» (2:0).

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