Николич: у нас со Станковичем очень хорошие отношения — так есть перед дерби и будет после
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что предстоящий матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги не испортит его хороших отношений с тренером красно-белых, сербским специалистом Деяном Станковичем.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Со Станковичем знаем друг друга очень долго, жили практически в одном доме. У нас очень хорошие отношения — так есть перед дерби, так будет и после», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится в ближайшую субботу, 26 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 19:30 по московскому времени.
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