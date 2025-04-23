Николич: у нас со Станковичем очень хорошие отношения — так есть перед дерби и будет после

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что предстоящий матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги не испортит его хороших отношений с тренером красно-белых, сербским специалистом Деяном Станковичем.

«Со Станковичем знаем друг друга очень долго, жили практически в одном доме. У нас очень хорошие отношения — так есть перед дерби, так будет и после», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится в ближайшую субботу, 26 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 19:30 по московскому времени.