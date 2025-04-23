«Спартак» продемонстрировал высший показатель xG в 25-м туре РПЛ
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Московский «Спартак» стал лидером по показателю xG (ожидаемых голов) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
Показатель красно-белых в выездном матче с тольяттинским «Акроном» (3:2) составил 3,17. На втором месте в туре по этому показателю «Краснодар» (2,46), который дома обыграл грозненский «Ахмат» (3:1). Третьим стал воронежский «Факел» (2,33), проигравший на своём поле «Ростову» (0:2). Минимальный показатель xG в туре зафиксирован у «Пари Нижний Новгород» — 0,52. Нижегородцы на выезде проиграли московскому «Локомотиву» со счётом 0:3.
Турнирную таблицу чемпионата России после 25-го тура возглавляет «Краснодар» (55).
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