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Маркус Баббель заявил, что Юрген Клопп не возглавит «Реал»

Маркус Баббель заявил, что Юрген Клопп не возглавит «Реал»
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Бывший футболист «Ливерпуля», «Баварии» и «Гамбурга» Макрус Баббель заявил, что известный немецкий тренер Юрген Клопп не возглавит мадридский «Реал» в случае ухода Карло Анчелотти. Баббель аргументировал свою позицию тем, что давление в «Реале» выше, чем в «Ливерпуле», который Клопп покинул летом 2024-го. Сейчас Юрген работает глобальным руководителем в компании Red Bull.

«Я не представляю, что Юрген согласится на работу в «Реале». Даже если Карло уйдёт этим летом и ему предложат занять должность главного тренера. Не думаю также, что Клопп вернётся в «Ливерпуль» на какую-либо управленческую должность.

Он перестал тренировать, потому что устал, у него не было сил. А в «Реале» давление куда выше, чем в «Ливерпуле». Вот и всё», — приводит слова Баббеля известное британское онлайн-издание Mirror.

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