Первый тренер Головина: будет очень здорово, если Саша создаст клуб в Сибири

Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов отреагировал на слова российского хавбека, что в Сибири плохо обстоят дела с футболом.

— Головин рассказал, что футбол в Сибири запущен. Как вам изнутри это кажется?

— Не могу судить за всю Сибирь. В Калтане поляна более-менее. Я далеко не езжу, работаю здесь с детьми. Вряд ли я могу объективно судить о положении дел по всей Сибири. Но если Саня говорит, значит, ему виднее.

— Это поле, которое появилось за счёт солидарных выплат от перехода Головина?

— За счёт федеральных средств благодаря Саше. Конечно, ремонт там надо делать, обещают. Пока не видно, что этим занимаются.

— Он мечтает создать клуб у себя на родине. Это помогло бы региону?

— Конечно, это было бы очень здорово. Мы с ним общаемся постольку-поскольку, он приезжает два раза в год к родителям, отдыхает. Так что мы видимся, — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.