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Александр Головин рассказал, после какого поражения в карьере ему было тяжелее всего

Александр Головин рассказал, после какого поражения в карьере ему было тяжелее всего
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, после какого поражения в карьере ему было тяжелее всего. Он выделил вылет с ЧМ-2018 в составе сборной России после поражения от Хорватии.

— Сам себя коришь за эмоции?
— Бывает. Последнее время стал больше себя контролировать. Хотя полностью пресекать это в себе не хочется. Моментами мне эта злость даёт силу.

— Ты ещё рассказывал, что раньше два дня после поражений тебя лучше было не трогать.
— Сейчас легче с этим. Следующий день обычно всегда тяжёлый, но зависит от того, какое поражение.

— Когда было худшее состояние после поражения?
— Дольше двух дней ни разу не отходил. В юном возрасте меня сильнее впечатывало. Худшее состояние было после Хорватии на чемпионате мира, наверное. Но тогда спасала мысль, что мы провели отличный турнир, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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