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«Динамо» объявило об уходе тренера женской команды, работавшего с момента ей основания

«Динамо» объявило об уходе тренера женской команды, работавшего с момента ей основания
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Женское московское «Динамо» на официальном сайте сообщило об уходе главного тренера Сергея Лаврентьева.

«Наш клуб и Сергей Николаевич приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.

Сергей Лаврентьев возглавил ЖФК «Динамо» (на тот момент – только что созданную молодёжную команду) с первого дня его существования, в декабре 2021 года. Под руководством Лаврентьева бело-голубые провели более трёх сезонов, сыграли 84 матча и одержали 48 побед, а молодёжная команда завоевала серебряные медали Молодёжной лиги в сезоне-2022.

Благодарим Сергея Николаевича за многолетнюю проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!

И. о. главного тренера бело-голубых после ухода со своего поста Сергея Лаврентьева назначен Александр Катасонов, работавший в штабе основной команды с начала 2025 года в качестве старшего тренера», — написано в сообщении.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала шесть очков за пять матчей.

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